El ELN colombiano publica un vídeo del militar secuestrado Jeison Martínez Tapias

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha publicado un vídeo como primera prueba de vida del soldado profesional Jeison Martínez Tapias, secuestrado desde el pasado 4 de noviembre.

"Me encuentro retenido por el ELN desde el pasado 4 de noviembre mientras me encontraba adelantando labores de ingeniería en la vía que conduce de Tibú a la Gabarra", ha explicado el propio Martínez en el vídeo, según informa la emisora Caracol Radio.

"Desde el momento que fui retenido no he recibido ningún mal trato, ni físico, ni verbal, me encuentro bien de salud, he tenido una buena alimentación, descanso bien", ha añadido. El militar aparece con prendas militares en el vídeo.

El soldado aprovecha para enviar un saludo a su familia. "A mis padres, mamá, papá, los quiero mucho, me hacen mucha falta. No se preocupen por mí. Quiero saludar a mis hijos, a mi esposa, que la amo con todo mi corazón. Que no he dejado un solo instante en pensar en ella", ha añadido.

Su familia ha manifestado su esperanza de que se logren establecer los acercamientos que permitan la liberación del militar en el menor tiempo posible.