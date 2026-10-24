Elon Musk reprocha a Ucrania un uso indebido de Starlink "para matar gente"

Archivo - Elon Musk (archivo) - Francis Chung/Pool / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dueño del sistema de internet por satélite Starlink, Elon Musk, ha denunciado la utilización "indebida" de este "servicio comercial" por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas para guiar drones ofensivos y "matar gente".

"Utilizar Starlink, un servicio civil comercial, para ataques ofensivos con drones para matar gentes jamás ha estado permitido ni debería estarlo", ha apuntado Musk en un mensaje publicado en redes sociales.

Considera así que "Ucrania ha incumplido los términos de servicio" al emplearlo para "ataques con drones para matar gente". "Esa laguna se terminó la semana pasada", ha afirmado en referencia a la desconexión del servicio para dispositivos que viajaran a altas velocidades que denunció Kiev.

Musk ha argumentado que Starlink sigue siendo útil para la defensa de Ucrania porque "es el único sistema que no puede ser interferido o reventado, al menos por ahora".

Así, ha advertido de que si se cayera Starlink, "la línea del frente ucraniano se hundiría de inmediato". "Esto no es una amenaza, sino sencillamente un hecho", ha apuntado. "Space X ha hecho más por la defensa de Ucrania que ninguna otra empresa privada de la Tierra. De lejos", ha remachado.

Por contra, Musk recuerda que existe el sistema Starshield, "que controla el Gobierno estadounidense y que es quien decide lo que se hace con él".

"Dicho esto, no siento más que un desprecio absoluto por esos malvados belicistas que, alardeando de su supuesta virtud, promueven una matanza interminable sin ofrecer ninguna solución realista al conflicto. ¡Ojalá ardan en el infierno!", ha concluido.