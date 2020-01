Un empresario confirma que recibió 34 millones de dólares de Odebrecht para el expresidente peruano Alejandro Toledo

Publicado 22/01/2020 22:28:48 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario peruano-israelí Josef Maiman ha admitido este miércoles que recibió más de 34 millones de dólares (30,6 millones de euros) de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa para el expresidente Alejandro Toledo, de quien era amigo.

Maiman, que se ha convertido en colaborador de la Fiscalía en el marco de un caso de corrupción que ha salpicado a diversos países de Latinoamérica, ha confirmado que, efectivamente, los pagos se realizaron y ha detallado cómo se efectuó el desembolso de entre 30 y 31 millones de dólares por parte de Odebrecht y otros 4 millones por parte de Camargo Correa.

"Yo no recuerdo haberle dicho a Alejandro Toledo que había recibido pagos de Camargo. Yo me limitaba a recibir los fondos y transferirlos. Cualquier información que pudo haber recibido de los fondos fue vía las compañías esas que manejaba Avaham Dan On (exasesor de seguridad de Toledo). Él las establece y él las maneja", ha expresado tras ser preguntado por la información que tenía el exdirigente.

El empresario ha señalado que las empresas creadas por Avraham Dan On fueron gestionadas por este último como receptoras de los fondos que las firmas brasileñas depositaban.

"A mí Toledo nunca me preguntó ni me habló de esto (de la recepción de dinero de Camargo Correa). Los fondos me llegan a mí y a Costa Rica. (...) Toledo me dijo que iba a haber otros pagos de otras empresas brasileñas", ha manifestado.

Maiman señaló que, en el 2006, Jorge Barata, superintendente de Odebrecht en Perú, le comunicó que iba a iniciar el proceso de depósitos, algo de lo que procedió a informar al expresidente.

Toledo, residente en Estados Unidos desde 2017, está acusado por la Fiscalía de Perú de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de la obra para construir los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, por lo que pide una pena de 16 años de cárcel. El Gobierno peruano ha solicitado su extradición.

Era finales del año 2016 cuando algunos altos ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante la Justicia de Estados Unidos que la constructora brasileña había realizado sobornos por toda la región por un valor de más de 700 millones de euros con el fin de lograr contratos para más de 100 proyectos alrededor de todo el continente, desde República Dominicana hasta Argentina.

En ese sentido, Odebrecht se ha convertido en parte fundamental de la mediática operación brasileña anticorrupción conocida como 'Lava Jato' (lava coches, en portugués), pues la constructora tendría supuestamente en nómina a figuras tan relevantes de la política latinoamericana como a los expresidentes de Brasil 'Lula' da Silva (2003-2011) y Michel Temer (2016-2018); a los de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) y su ubicua esposa Nadine Heredia; o al paraguayo Horacio Cartes (2013-2018).