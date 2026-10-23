Encarceladas en Francia más de 230 personas acusadas de estar detrás de los disturbios y saqueos del fin de semana

Manifestantes durante los altercados vividos en París el pasado día 18 de octubre. - Mattia David Rinaldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han informado este viernes de que ha encarcelado a 232 personas presuntamente responsables de los graves disturbios y saqueos registrados el pasado fin de semana en París y otras ciudades en el marco de las manifestaciones masivas de estudiantes y 'chalecos amarillos'.

"La Justicia continúa su acción de firmeza frente a los individuos que saquearon y se ensañaron, con violencia, contra las fuerzas del orden el fin de semana pasado. Hasta la fecha, 232 individuos han sido encarcelados", ha informado el ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, en un mensaje difundido en redes sociales.

En total, 1.144 personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial tras el fin de semana, ha añadido Darmanin, que ha detallado que hay 263 procedimientos abiertos por los altercados vividos en el país.

"En las semanas que vienen, la Justicia continuará persiguiendo y juzgando a las personas implicadas en las violencias más graves. No estamos más que al principio del trabajo de firmeza y de manifestación de la verdad", ha señalado el ministro francés, quien ha tenido palabras de agradecimiento al personal de justicia por el "trabajo formidable" al servicio de los ciudadanos franceses.

Las autoridades de Francia se preparan para una nueva oleada de movilizaciones este fin de semana, pese a que entre las medidas para restablecer el orden público el presidente francés, Emmanuel Macron, avanzó que se prohibirán todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales, incidiendo en que la "recomendación general" es que no haya manifestaciones los próximos días.

Con el objetivo de que no se repitan las imágenes de violencia y los saqueos de establecimientos, las autoridades francesas han confirmado este viernes el despliegue de 70.000 agentes en las calles de las principales ciudades del país, advirtiendo de que las fuerzas de seguridad serán "inflexibles" con los vándalos.