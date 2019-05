Enfrentamientos en una nueva jornada de protestas en Sudán contra el Gobierno militar provisional

Publicado 05/05/2019 7:26:24 CET

JARTUM, 5 May. (Reuters/EP) -

Este sábado se han producido nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Nyala, en el sur de Darfur, en donde la Policía ha lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes, según ha informado la agencia estatal de noticias SUNA.

Más de 5.000 personas han acudido este sábado a una marcha pacífica que iba desde el campamento de desplazados de Atash hasta una instalación militar en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno militar provisional .

La Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), sindicato no oficialista que lidera el movimiento popular y que lideró las protestas que llevaron al derrocamiento del ex presidente Omar Hasán al Bashir ha destacado que los manifestantes habían sido pacíficos y que no se habían registrado víctimas.

Sin embargo, el gobernador de Darfur Hashim Khalid Mahmoud ha dicho que cuatro militares han resultado heridos. La alianza de la Declaración de la Libertad y las Fuerzas del Cambio convocó a los sudaneses de todo el país para apoyar su demanda de una transición civil y respaldar el borrador de Constitución propuesto al Consejo Militar Transicional que detenta el poder tras la renuncia de Al Bashir.

Esta protesta se ha celebrado un día después de que el Gobierno de Sudán y los grupos opositores firmantes del acuerdo de paz alcanzado en septiembre de 2018 hayan acordado prorrogar seis meses el periodo de transición, a pocos días de la fecha límite del 12 de mayo para la formación del nuevo Ejecutivo.

Poco después de la publicación del comunicado, la radio estatal sursudanesa ha informado de que el presidente, Salva Kiir, ha levantado el estado de emergencia decretado en 2017 en el norte del país --concretamente en los estados de Aweil Occidental, Gogrial, Lagos Occidentales, Tonj y Wau--, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

El principal grupo de oposición en Sudán del Sur, el liderado por el exvicepresidente Riek Machar, había indicado en los últimos días que no iba a participar en el gobierno de unidad y alertó de que no había tiempo suficiente para lograr un acuerdo.

El conflicto en Sudán del Sur ha provocado una grave crisis humanitaria. Más de 2,3 millones de sursudaneses han buscado refugio en los países de la región mientras que otros 1,9 millones están desplazados dentro del país. Además, casi siete millones de personas tienen problemas para garantizar su alimentación.