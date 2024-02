MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kira Yarmish, portavoz y colaboradora habitual del dirigente opositor ruso Alexei Navalni, ha confirmado este sábado el fallecimiento de éste el viernes 17 de febrero, que describe además como "asesinato".

"Alexei Navalni fue asesinado. Su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 horas, según el mensaje oficial de la madre de Alexei", ha indicado Yarmish en un comunicado publicado en X, antes Twitter.

"Un trabajador de la colonia (penal) ha informado de que el cuerpo de Navalni está ahora en (la ciudad de) Salejard. Ha sido trasladado por investigadores del Comité de Investigación. Ahora están realizando una 'investigación' con él", ha añadido Yarmish.

