España condena "enérgicamente" los "inaceptables e indiscriminados" ataques de los hutíes contra Arabia Saudí

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MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha expresado este viernes su "enérgica condena" a los "inaceptables e indiscriminados" ataques lanzados por los hutíes desde Yemen contra "infraestructura civil estratégica" en Arabia Saudí, en el marco del repunte de los combates desde principios de septiembre entre los rebeles y las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, apoyado por la coalición que lidera Riad.

"Los ataques hutíes contra el aeropuerto de Damman, así como la ofensiva militar en Yemen, y en concreto en Taiz, alimentan una peligrosa escalada de violencia en la región", ha subrayado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de un comunicado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento "al cese inmediato de los ataques, a la desescalada y al respecto del Derecho Internacional conforme a los principios de la Carta de Naciones Unidas", al tiempo que ha trasladado su "sentido pésame" a los familiares de las víctimas y su "solidaridad" a la población y el Gobierno de Arabia Saudí.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.