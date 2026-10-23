España destaca que el Sájarov al TPI "transmite un mensaje inequívoco de respaldo a la justicia internacional"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la jornada ‘Camino a la 30ª Cumbre: Aportaciones del sector privado’, en la sede de la CEOE, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destacado este viernes que el Premio Sájarov concedido al Tribunal Penal Intencional (TPI) por parte del Parlamento Europeo "transmite un mensaje inequívoco de respaldo a la justicia internacional".

"España celebra la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia al TPI y a sus jueces y funcionarios en reconocimiento a su labor en la lucha contra la impunidad y a favor de la protección y reparación de las víctimas de los crímenes más graves", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Así, ha recalcado que el organismo "debe poder ejercer su mandato con independencia, integridad e imparcialidad, sin interferencias ni presiones externas", al tiempo que ha expresado su "firme apoyo" al TPI y a sus integrantes, así como a "su indispensable labor para reforzar la justicia internacional y la dignidad de las víctimas".

El Premio Sájarov se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli, mientras que en 2024 se concedió a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

En esta ocasión ha sido premiado el TPI, que investiga y, cuando procede, juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.

"La corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, busca que los responsables rindan cuentas por sus crímenes y que estos no vuelvan a cometerse", ha destacado la Eurocámara en un comunicado, en el que ha reconocido la labor del TPI.