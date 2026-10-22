De la Espriella cesa al ministro del Interior colombiano tras dos meses en el cargo y nombra a Alejandro Ordóñez

Archivo - El exministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha anunciado la salida de su gabinete del ministro de Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y ha designado en su lugar a Alejandro Ordóñez Maldonado, que hasta ahora ejercía como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para asumir esta cartera clave en el Gobierno colombiano.

A través de un escueto mensaje publicado en redes, el mandatario ha agradecido a Lara Restrepo por "su servicio a Colombia" y ha dado la bienvenida a su sucesor. De Ordóñez, el presidente ha destacado que "su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos" que atraviesa la nación sudamericana.

Mientras se formaliza la toma de posesión del nuevo titular de Interior, el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá de forma temporal las funciones de esta cartera para garantizar la normalidad institucional, según ha precisado el jefe de Estado.

La salida de Lara Restrepo supone un movimiento de calado en el Ejecutivo, dado que el exsenador fue el primer nombramiento anunciado por De la Espriella para la conformación de su gabinete. En aquella ocasión, el presidente llegó a definir a Lara --hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 por orden del narcotraficante Pablo Escobar-- como el "zar anticorrupción" de su mandato, prometiendo que bajo su gestión no habría "nunca más transacciones, pactos ocultos ni corrupción".

Por el momento, no han trascendido los motivos exactos que han propiciado este relevo en el Ministerio del Interior, departamento fundamental para De la Espriella en su "ofensiva" frontal contra el "narcoterrorismo". En este sentido, el presidente ha zanjado su comunicado asegurando que su Gobierno "continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos".