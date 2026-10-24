Estudiantes y oposición salen de nuevo a la calle en Albania para protestar contra el Gobierno

Protestas de profesores universitarios durante las manifestaciones contra la corrupción en Albania - Vlasov Sulaj / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado de nuevo este sábado en Tirana, la capital de Albania, en un anueva jornada de protestas contra el Gobierno albanés lideradas por estudiantes y partidos de la oposición mientras la Policía ha empleado cargas, gas lacrimógeno y cañones de agua contra grandes grupos de manifestantes.

Las autoridades han informado del despliegue de 2.500 agentes para intentar impedir nuevos disturbios en unas protestas que comenzaron en mayo, este sábado con ataques contra sedes oficiales y decenas de detenidos y más de 300 heridos entre manifestantes y agentes.

Profesores universitarios, artistas y partidos de la oposición como el Partido Democrático han hecho un llamamiento a participar en las portestas y señalan directamente al primer ministro Edi Rama.

Uno de los primeros actos de protesta ha sido una concentración frente a la sede del Gobierno en la que han incendiado las siete sillas con tapicería roja con un cartel con la palabra 'diálogo' sobre el asiento colocadas por orden de Rama como gesto de invitación dirigido a los estudiantes. Después han marchado hasta la sede del Ministerio de Educación.

Estudiantes de secundaria y universitarios piden bajar las tasas, mayor gasto público en educación y denuncian la corrupción del sistema educativo, respaldados ahora por la oposición que pide la dimisión de Rama. Sin embargo, los estudiantes rechazan también al líder de la oposición y ex primer ministro Sali Berisha y corean lemas como "Rama a prisión; Berisha a prisión".

Rama por su parte ha hecho pública una advertencia frente a los actos de violencia y ha subrayado que las autoridades responderán a cualquier incidente. "Quienes glorifican la violencia, quienes se hacen eco de la violencia y quienes perpetran actos violentos tienen que entender que aunque haya terror ubano intenso, concentrado y prolongado, también lo será la respuesta del Estado, prolongada y persistente", ha explicado.

EStas manifestaciones se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.