Estudiantes y profesores salen a la calle en toda Grecia para protestar por la educación y la vivienda

Imagen de archivo de las protestas en Grecia. - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de estudiantes y profesores han salido este miércoles a la calle en toda Grecia para protestar de nuevo por las condiciones en los centros educativos, los fuertes recortes y la situación de la vivienda, unas marchas que se han intensificado a lo largo de la jornada.

Los manifestantes, que han exigido también aumentos de los salarios para el personal docente y una mayor inversión en educación pública, han pedido cubrir cuanto antes las vacantes del personal educativo y garantizar la seguridad de los edificios, además de ofrecer una mayor libertad a los estudiantes universitarios que decidan trasladarse entre diferentes instituciones.

A estas reivindicaciones, similares a las de los estudiantes y profesores franceses, también se suman las protestas estudiantiles por la situación de la vivienda, que ha llevado a realizar acampadas en Atenas y Salónica, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas como Madrid y Lisboa, entre otras.

La Policía griega ha puesto en marcha un gran dispositivo de seguridad de unas 3.000 personas en la capital del país, donde una decena de personas han sido detenidas hasta el momento, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'. Así, han reforzado la seguridad en las inmediaciones de edificios gubernamentales, Embajadas y zonas comerciales.

Los sindicatos han convocado además para este mismo miércoles paros de tres horas para los profesores de Secundaria, mientras que los médicos del país permanecen en huelga. Además, unos 500 pensionistas están protestando en la plaza Kotzia, en el centro de Atenas.

De momento, la estación de metro de Panepistimio permanece cerrada desde las 10.00 horas (hora local). En Salónica, cinco estaciones de metro --Dimokratias, Venizelou, Agia Sofia, Sintrivani y Panepistimio-- también están cerradas desde primera hora de la mañana siguiendo órdenes de las fuerzas de seguridad.