La Eurocámara defiende la imparcialidad de sus observadores electorales ante las críticas de Serbia

El jefe de la misión electoral en Serbia del Parlamento Europeo, el socialdemócrata austriaco Andreas Schieder, durante la misión de observación de las elecciones parlamentarias serbias de 2023. - PARTIDO SOCIALISTA EUROPEO

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reafirmado este martes que enviará una delegación de siete eurodiputados para supervisar las elecciones parlamentarias anticipadas de Serbia, previstas para el próximo domingo 25 de octubre, pese a las críticas de las autoridades serbias, que han cuestionado la imparcialidad de varios de sus integrantes y, especialmente, de su jefe de misión, el socialdemócrata austriaco Andreas Schieder.

En un comunicado, los copresidentes del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral de la Eurocámara, el 'popular' alemán David McAllister y el liberal (Renew) irlandés Barry Andrews, han anunciado que la delegación estará integrada por representantes de un "amplio espectro de grupos políticos", reflejando así la "diversidad política" de la institución.

Asimismo, han subrayado que los eurodiputados desempeñarán su mandato con arreglo a la metodología internacional de observación electoral, respetando los "más altos estándares de independencia, imparcialidad, objetividad y no injerencia" en el proceso electoral.

La delegación participará en la misión internacional de observación electoral encabezada por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), junto con representantes de otras instituciones parlamentarias.

En este sentido, McAllister y Andrews han recalcado que todos sus integrantes están "plenamente comprometidos" con los principios establecidos en la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y el Código de Conducta para los Observadores Electorales Internacionales, así como con las normas internas del Parlamento Europeo.

BELGRADO DENUNCIA LA SUPUESTA PARCIALIDAD DE LOS OBSERVADORES

El anuncio de la Eurocámara se produce después de que la presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, remitiera una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para protestar por la composición de la delegación, que tiene previsto desplazarse a Serbia entre el 22 y el 26 de octubre.

Según ha informado la agencia serbia Tanjug, que ha tenido acceso a la misiva, Brnabic considera que las actuaciones y declaraciones públicas de varios de los eurodiputados designados, aunque más concretamente de Andreas Schieder, evidencian una "total parcialidad política" incompatible con los principios internacionales que deben regir las misiones de observación electoral.

"La selección de personas que constantemente emiten valoraciones notablemente negativas sobre las autoridades serbias, algunas de las cuales incluso expresan públicamente su deseo de que sean reemplazadas, además de mostrar su apoyo a otros participantes en las elecciones, indica claramente que llegan a Serbia con conclusiones preconcebidas", ha denunciado.

No es la primera vez que las autoridades serbias cargan contra el eurodiputado socialista. En 2023, Schieder también participó en una misión de observación electoral del Parlamento Europeo en Serbia, y entonces informó sobre las denuncias de violaciones al proceso electoral que presenció durante su misión.

Dichas acusaciones desataron protestas del Ejecutivo serbio, que acusó a Schieder de presentar informes maliciosos, y de haber informado de manera subjetiva de las elecciones parlamentarias de Serbia de 2023, que se celebraron en diciembre de ese año para elegir a los 250 miembros de la Asamblea Nacional.