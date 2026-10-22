La Eurocámara plantea una misión naval de la UE en el mar Negro tras los últimos ataques de drones contra buques

Archivo - Varios buques en el Mar Negro. - ALEKSANDER NIKOLOV / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

BRUSELAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido a los Estados miembro de la Unión Europea que estudien el despliegue de una operación naval en el mar Negro, como la que opera ya en el mar Rojo, Aspides, o en el Cuerno de África, Atalanta, después de los últimos ataques con drones contra buques comerciales en la región, que han provocado la muerte de varias personas frente a las costas de Bulgaria y Rumanía.

La resolución, aprobada este jueves en el pleno de Estrasburgo (Francia) con 432 votos a favor, 52 en contra y 88 abstenciones, subraya que los ataques en el mar Negro se ajustan a "un patrón claro de escalada rusa" en el que Moscú, "principal responsable del deterioro de la situación en la región", ha atacado "sistemáticamente" a la navegación civil.

"Tras los últimos atentados mortales, los eurodiputados afirman que la UE y sus Estados miembro deberían considerar el despliegue de una operación naval europea en el Mar Negro, haciendo hincapié en que la libertad de navegación y la seguridad marítima son fundamentales para garantizar la seguridad del flanco oriental de la OTAN, la región del Mar Negro y el delta del Danubio", se lee en el texto aprobado.

Los eurodiputados también instan a la OTAN a considerar una iniciativa en el Mar Negro, basándose en los debates existentes sobre la posibilidad de un 'Centinela del Mar Negro', y subrayan la importancia de una cooperación regional más estrecha entre Bulgaria, Rumanía y Turquía.

El texto también insta a los países de la UE, en cooperación con la OTAN, a apoyar a Bulgaria y Rumanía "en la detección y el seguimiento" de drones hostiles que "amenazan la navegación" en el mar Negro, así como al bloque a poner en marcha "rápidamente" su iniciativa de abrir un centro de seguridad marítima de la UE en la región.

Otra de las peticiones de los eurodiputados es que los fondos de la UE no utilizados del denominado instrumento de compra conjunta de armamento SAFE se destinen a "ayudar a Rumanía y Bulgaria a afrontar estos retos", al tiempo que subrayan que el futuro presupuesto comunitario "debe contemplar una amplia gama de necesidades de seguridad y defensa", incluidas las de la región del Mar Negro.

CARGAN CONTRA LA RESPUESTA DE BULGARIA

Tras elogiar la rápida actuación de los servicios de rescate marítimo rumanos y búlgaros, la policía fronteriza y los buques mercantes que pasaban por la zona para ayudar a los barcos, los eurodiputados también han expresado "su preocupación" por "la ambigua gestión del gobierno búlgaro ante la amenaza rusa".

En el texto, la Eurocámara lamentan "la débil respuesta diplomática" de Sofía a Moscú e instan al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, a que "respalde las demandas de solidaridad aliada con acciones concretas". Asimismo, exhortan a Bulgaria a que "deje de demorar" su participación en la iniciativa antidrones de la OTAN 'Capacidades de Defensa Aérea contra Amenazas Aéreas a Baja Altitud'.