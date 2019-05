Evacuada la Torre Eiffel tras ser detectada una persona escalando por la estructura

Actualizado 20/05/2019 17:34:56 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Torre Eiffel ha sido evacuada este lunes después de que fuera detectada una persona que estaba escalando por la estructura, uno de los principales atractivos turísticos de la capital de Francia, París.

"La Torre Eiffel se encuentra cerrada hasta nueva orden. Aconsejamos a nuestros visitantes que pospongan la vista", ha dicho la empresa que gestiona el lugar a través de su cuenta en la red social Twitter.

