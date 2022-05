El ex 'número dos' del Gobierno de Hong Kong gana las elecciones como nuevo jefe del Ejecutivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta hace un mes 'número dos' del Gobierno de Hong Kong y abanderado como fiel a Pekín, John Lee Ka Chiu, ha sido elegido este domingo como nuevo jefe del Ejecutivo, después de obtener 1.416 votos a favor y tan solo 8 votos en contra de su candidatura.

Lee, de 64 años, se ha convertido así en el sexto líder de la ciudad semiautónoma, aunque para esta elección ha sido el único candidato en postularse, según ha informado la cadena Channel News Asia.

"Hoy es un día importante. No es solo un día de elecciones, sino también el Día de la Madre (...) y también el Día Mundial de la Sonrisa (...) Todos podemos sonreír en este día tan histórico", ha expresado Lee en su discurso de victoria, según ha recogido 'South China Morning Post'.

El nuevo jefe del Ejecutivo hongkonés fue el jefe de seguridad de Pekín en Hong Kong, donde trabajaba para mantener la política soberanista de China que tantas protestas han desatado en los últimos años.

El ex 'número dos' de la ciudad ya había reconocido anteriormente, no obstante, la existencia de divisiones en el seno de la sociedad hongkonesa, en particular la disidencia que denuncia la intromisión de China en la autonomía territorial, una injerencia que culminó con la declaración de una ley de seguridad que prácticamente ha aniquilado a los opositores.

En este sentido Lee adujo que su falta de "relación profunda" con ciertos sectores no eximiría a su Gobierno de ser "justo" en relación a estas cuestiones, "sin otra carga que los intereses generales de Hong Kong en mente". También admitió que existen "diferencias en la sociedad" y que "reparar las divisiones sociales es un desafío para cualquier Gobierno".

Anteriormente, el nuevo jefe del Ejecutivo de Hong Kong eludió describirse como un "radical" pero defendió la represión ordenada por el Gobierno chino contra las protestas, que comenzaron en 2019 contra una ley de extradición de Hong Kong a China que atentaba, según la oposición, contra la independencia judicial del territorio.

"La forma en que manejo los diferentes problemas se basa en la naturaleza de los problemas mismos. En la saga del proyecto de ley de extradición hubo injerencia extranjera", declaró Lee usando el argumentario empleado por las autoridades chinas, "y el Gobierno necesitaba manejarla de manera adecuada y eficaz".