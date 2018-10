Un exdiplomático de Singapur llama a la comunidad gay a desafiar la prohibición a las relaciones homosexuales

Publicado 07/09/2018 7:45:56 CET

SINGAPUR, 7 Sep. (Reuters/EP) -

Un veterano diplomático de Singapur ha pedido este jueves que la comunidad gay del país impugne una ley que prohíbe el sexo gay en la conservadora ciudad-estado, después de que India anulara la misma legislación de la era colonial británica.

Tommy Koh, un destacado diplomático y abogado, ha hecho las declaraciones en respuesta a una publicación en Facebook de un importante académico con sede en Singapur sobre el histórico fallo de la India este jueves.

Simon Chesterman, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Singapur, ha compartido una historia del diario 'The New York Times' sobre el fallo, felicitando a un ex compañero de clase y otros por el cambio.

"Animaría a nuestra comunidad gay a presentar una demanda colectiva para impugnar la constitucionalidad de la Sección 377A", ha escrito Koh.

Los desafíos legales anteriores en 2014 sobre la constitucionalidad de la ley fallaron. Recordando esto por otro usuario de Facebook, Koh ha señalado desde su cuenta: "intentar de nuevo".

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha afirmado anteriormente que la mayoría de la población en Singapur querría mantener el estatuto y que "no es tan liberal en estos asuntos".

Conforme a la ley 377A de Singapur, si se descubre que un hombre cometió un acto de "indecencia grave" con otro hombre podría ser encarcelado por hasta dos años. La ley no se aplica a los actos homosexuales entre mujeres.