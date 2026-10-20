Expertos de la ONU denuncian fiestas en Colonia Dignidad, centro de tortura durante la dictadura de Pinochet

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha advertido este martes contra la celebración de eventos y fiestas en las instalaciones de Colonia Dignidad en Chile, un enclave fundado por un exsuboficial nazi que sirvió como centro de detención, tortura y desaparición durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que ha instado al Ejecutivo José Antonio Kast a que tome medidas para evitar que este lugar se convierta en una atracción turística o de entretenimiento.

"Hemos tenido conocimiento de la celebración de bodas y festejos Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad. Cualquier uso del lugar debe respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuir a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, en lugar de socavarlas", ha señalado en un comunicado en el que recuerda que este lugar alberga los cuerpos de las víctimas que fueron "enterrados, exhumados e incinerados".

Los expertos se han mostrado "consternados" ante el hecho de que Colonia Dignidad, donde también se cometieron abusos sexuales y ejecuciones sumarias, acoja eventos y han recordado que las autoridades tenían previsto su expropiación hasta que el actual Gobierno decidió paralizar este proceso alegando unos elevados presupuestos heredados de la Administración anterior de Gabriel Boric.

Ante la previsión de nuevas actividades en las próximas semanas, han emplazado así a las autoridades chilenas a que "adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes". "Colonia Dignidad es un lugar donde se perpetraron algunas de las violaciones más graves de Derechos Humanos en la historia de Chile. No puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento", han defendido.

En la misma nota, se han referido al establecimiento de una "comisión mixta chileno-alemana" para abordar las cuestiones de memoria histórica relacionada con la Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad, habida cuenta del papel de su dirigente, el exmilitar nazi Paul Schafer, en la comisión de actos violentos contra el Gobierno de Salvador Allende y llegando a colaborar incluso con los preparativos para el golpe de Estado en 1973.

"La memorialización es un proceso a largo plazo que tiene éxito cuando las autoridades públicas acogen perspectivas diversas y colaboran de manera cercana con la sociedad civil para fomentar la participación, el diálogo y la apropiación colectiva de estos espacios. Estos lugares ofrecen a la sociedad la oportunidad de reflexionar sobre las causas y las consecuencias de la violencia del pasado, así como sobre las responsabilidades por las violaciones cometidas", han añadido.

Schafer, que huyó de Alemania acusado de perpetrar abusos sexuales contra niños en un orfanato en Siegburg, se instaló en la comuna de Parral, a unos 380 kilómetros al sur de Santiago y fundó Colonia Dignidad a principios de los años 60, convirtiéndolo posteriormente en un lugar clave de la represión llevada a cabo por el régimen de Pinochet entre 1973 y 1978. Murió entre rejas en 2010 tras ser arrestado cinco años antes y condenado a 30 años de prisión por violación, tortura, asesinato y posesión ilegal de armas.

Tras la dictadura, el Gobierno de Patricio Aylwin intentó poner fin a la colonia -donde se descubrieron fosas comunes y un importante arsenal de armamento- por decreto en 1991, calificando la comunidad agrícola como un "Estado dentro del Estado".

En el asentamiento, conocido hoy como Villa Baviera, viven alrededor de 300 personas, muchas de las cuales se mostraron en contra del proceso de expropiación impulsado por Boric. Conviven en este espacio colonos alemanes-muchos de ellos exvíctimas de Schafer- y algunos turistas desde que el lugar se convirtió en un resort que cuenta con un restaurante, un hotel y un imponente lago.