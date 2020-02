Explotación sexual: la consecuencia oculta del cambio climático

Actualizado 23/02/2020 9:06:11 CET

"Muchos líderes mundiales no comprenden que hay que abordar la crisis climática en este momento, no en el futuro", sostiene World Vision

MAPUTO, 23 Feb. (Por Maria Carolina da Silva, directora nacional World Vision Angola) -

La ONU ha advertido de que el sur de África está experimentando una crisis de hambre "a una escala que nunca habíamos visto antes", lo que indica el punto de gravedad de la emergencia climática.

Los incendios forestales de Australia parece que han llevado a muchos occidentales a darse cuenta de que las consecuencias del cambio climático no son un problema de las próximas generaciones, están ocurriendo ahora y con consecuencias catastróficas.

Pero en todo el mundo en desarrollo, esto no es noticia. El cambio climático ha estado desgarrando lentamente a Angola durante años. Ha llevado a las familias a la pobreza más extrema, con terribles repercusiones para las comunidades más vulnerables.

Millones de personas se han visto inmersas en la crisis en todo el sur de África, y las expectativas solo anuncian que se agravará en los próximos meses. Angola está experimentando su peor sequía en 38 años. La falta de lluvia arrasó con los cultivos y mató a miles de reses. Las comunidades agrícolas se han quedado sin nada, buscando agua para poder mantener sus familias y sus cosechas, sin comida ni excedente que vender.

La carga de tres décadas de guerra civil ya había dejado a Angola con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo. Debido a la sequía, las muertes de niños por desnutrición severa en algunas partes del sur del país se han duplicado desde el año pasado.

Pero la falta de alimentos no es la única forma en que la sequía perjudica, o incluso mata, a los niños en el sur de África. UNICEF estima que casi 200.000 niños en Angola están en riesgo de abandonar la escuela. En algunas zonas rurales, las escuelas están cerrando a medida que las familias de agricultores migran en busca de pastos más verdes para su ganado hambriento, llevándose a los niños con ellos.

PROSTITUIRSE PARA SOBREVIVIR

De manera alarmante, las niñas están recurriendo a la prostitución para poder sobrevivir. Con el aumento de los precios de los alimentos y las malas cosechas, es la única forma que tienen para poder pagar su próxima comida. El abuso de poder y la necesidad hacen que a veces las

niñas reciban 30 céntimos de los hombres que las violan y viven con el temor diario de contraer el VIH u otras infecciones de transmisión sexual.

World Vision

Cavo, de quince años, usa el dinero que gana para comprar comida para su familia. "Si vienen hombres, me acuesto con ellos. Si me niego, ¿cómo sobreviviré?", les explica a mis compañeros. Esta es la verdadera cara del cambio climático: los niños obligados a tomar decisiones devastadoras solo para sobrevivir.

MATRIMONIO INFANTIL

El 'matrimonio' infantil es otra estrategia de supervivencia a la que recurren los niños y sus familias. Esta decisión provoca que se abuse de las niñas, quedándose embarazadas demasiado jóvenes y exponiéndose a complicaciones severas de salud, incluso a la muerte,

durante el parto.

Estos son los impactos reales de la sequía provocada por el cambio climático entre los menores que ya se encontraban entre las más vulnerables del mundo. Sus vidas dependen por completo de la protección, apoyo a la nutrición, salud que reciben de organizaciones como nosotros. Esta situación debería ser suficiente para impulsar la acción, pero la respuesta de emergencia humanitaria es totalmente insuficiente.

Lo que muchos líderes mundiales no comprenden es que las personas más vulnerables del mundo dependen de que abordemos la crisis climática en este momento, no en el futuro. Y, sin embargo, las conversaciones sobre el clima de la ONU en Madrid el pasado mes de diciembre terminaron en un punto muerto, y los gobiernos fueron acusados de no hacer casi nada para abordar la crisis.

World Vision

El Gobierno de España tiene sobre la mesa una ley de cambio climático y un paquete de medidas que apuestan por la descarbonización de la economía de aquí a 2050. Este es un paso bienvenido y necesario, sin embargo, dejamos al margen una vez más a los más vulnerables del mundo. Desde el Acuerdo de París, los bancos mundiales han invertido casi dos billones de dólares en combustibles fósiles. Y los países del G20 hoy representan casi el 80 por ciento de las emisiones globales.

Con menos de 10 meses para la próxima cumbre climática en Glasgow, los gobiernos deben elaborar un plan potente que obtenga un fuerte

apoyo internacional.

CRISIS CADA VEZ MÁS PROFUNDA

Aquellos de nosotros que trabajamos en el sector del desarrollo, mientras tanto, necesitamos despertarnos ante la crisis cada vez más profunda que nos afecta cada día. La devastación causada por la crisis climática en países en desarrollo como Angola no atrae los titulares

mundiales.

Necesitamos duplicar, triplicar incluso cuadruplicar la presión sobre los líderes mundiales y encontrar formas sostenibles de desarrollo a medida que buscamos combatir la pobreza. Y, por último, debemos asegurarnos de que se escuchen las voces de los niños y las

personas vulnerables que sufren los efectos de la crisis climática.

Greta Thunberg nos ha enseñado que las voces de los jóvenes nos harán rendir cuentas. Si ella hizo la llamada de atención, entonces Cavo, y todas las chicas como ella, deben ser los catalizadores para un cambio real.