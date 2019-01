Fallece a los 86 años el legendario compositor Michel Legrand, ganador de tres Oscar

Publicado 26/01/2019 12:53:04 CET

El compositor y pianista francés Michel Legrand ha fallecido este sábado a los 86 años tras una exitosísima carrera marcada por las bandas sonoras que compuso para musicales históricos como 'Los paraguas de Cherburgo' y que le hicieron acreedor de tres Oscar, según ha confirmado su agencia de representación.

"Un compositor de genio, su talento ilimitado, celebrado en todo el mundo, trajo tanta emoción. Esta mañana todos estamos canturreando una canción de Michel Legrand", ha lamentado el ministro de Cultura de Francia, Franck Riester, en Twitter.

Legrand, nacido en 1932 en París e hijo del director y compositor Raymond Legrand, se formó en un conservatorio de música en la capital francesa antes de comenzar su carrera como músico y compositor con cantantes populares como Maurice Chevalier.

El compositor alcanzó la fama en la década de 1960 al convertirse en partituras de películas, especialmente en equipo con el director Jacques Demy para una serie de musicales. "Jacques y yo tuvimos que trabajar muy duro para que este proyecto despegara", explicó Legrand en comentarios en su sitio web oficial.

"Los productores nos mostraron la puerta diciendo: 'Ustedes son un par de chicos jóvenes y agradables, ¡pero realmente creen que la gente pasará una hora y media escuchando a los personajes cantando las pequeñas cosas comunes de la vida!"

Legrand trabajó con Demy y Deneuve en más musicales de pantalla, al tiempo que colaboró con otras estrellas emergentes del cine francés como Jean Luc Godard y Claude Lelouch, y pronto consolidó su nombre en los Estados Unidos trabajando con estrellas de jazz como Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans y Stan Getz -- en el disco Legrand Jazz, de 1958 -- y escribiendo música para películas de Hollywood.

En 1968 ganó la primera de sus tres estatuillas con la mejor canción original por 'The Windmills Of Your Mind', que apareció en la banda sonora de 'The Thomas Crown Affair'. Tres años después, obtuvo el premio a la mejor banda sonora de la película 'Verano del '42', antes de volver a ganar el premio por 'Yentl', protagonizada por Barbra Streisand en 1983.