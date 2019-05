Fayulu pide la dimisión de Tshisekedi y denuncia que ha gastado un año de presupuesto en cien días

Publicado 29/04/2019 18:55:36 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uno de los líderes de la coalición opositora de República Democrática del Congo (RDC) Lamuka, Martin Fayulu, ha pedido este lunes la dimisión del presidente, Félix Tshisekedi, y ha denunciado que "ha gastado el presupuesto de la Presidencia por un año en menos de 100 días".

"Le pedimos a nuestro hermano Félix Tshisekedi que renuncie", ha afirmado Fayulu, según recoge la emisora de la misión de la ONU en RDC, Radio Okapi.

Fayulu ha denunciado en particular que aún no se haya nombrado a un primer ministro, 94 días después de la toma de posesión de Tshisekedi. "No hay Gobierno. Esto, hermanos míos, significa que no tenemos nada en este país", ha señalado.

Además, ha anunciado la convocatoria de nuevas movilizaciones para denunciar lo que consideran un fraude en las elecciones generales del pasado 30 de diciembre, en las que Tshisekedi se impuso contra todo pronóstico y el partido del presidente saliente, Joseph Kabila, logró la mayoría parlamentaria, lo que desató las especulaciones sobre fraude y un acuerdo de reparto del poder.

Tanto Fayulu, como el exvicepresidente Jean-Pierre Bemba y el exgobernador de Katanga Moise Katumbi, que le apoyan, sostienen que hubo fraude y acuerdo entre Tshisekedi y Kabila.

Fayulu ha realizado estas declaraciones tras participar en una reunión con Adolphe Muzito en la que se decidió transformar la coalición Lamuka en una plataforma política que tendrá una presidencia rotativa cada trimestre. En la plataforma participan Mbusa Nyamwisi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Freddy Matungulu, Jean-Pierre Bemba y Moise Katumbi, quien ocupará la primera presidencia de turno.