Fernández de Kirchner se enzarza en una discusión con el Supremo por el "lawfare"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha enzarzado en los últimos días en una discusión con la 'número dos' de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Elena Highton de Nolasco, acusando al alto tribunal de "no mover ni un pelo" ante "los escandalosos mecanismos del 'lawfare'".

La polémica estalló el miércoles por la publicación de una serie de 'tweets' en los que Fernández de Kirchner insiste en denunciar que tanto ella como sus antiguos colaboradores fueron víctimas de una persecución judicial durante el Gobierno de Mauricio Macri.

"He sostenido y sostengo que en la Argentina y en la región se instaló el 'lawfare': un plan sistemático que requiere la articulación de medios de comunicación, sectores del poder judicial y agencias y organismos del Estado para atacar y destruir a opositores políticos", dijo Fernández de Kirchner.

La 'número dos' del Gobierno de Alberto Fernández ha valorado que, aunque "a medias y a conveniencia" el diario argentino 'La Nación' ha destapado "algunos de los escandalosos mecanismos del 'lawfare' sin que hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo".

"Ahora, que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone", concluyó.

En una entrevista concedida este jueves a la radio Futurock, la magistrada se ha negado a pronunciarse sobre los casos abiertos. "Si tengo los expedientes para resolver, no vamos a adelantar nada. Es una cuestión bien clara: no se puede adelantar opinión sobre temas que se van a tener que resolver. No puedo opinar", ha aclarado, según informa 'La Nación'.

Fernández de Kirchner, que está siendo juzgada por corrupción y aún tiene varias causas pendientes, volvió a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre como vicepresidenta de Fernández, que puso fin a los cuatro años de Macri con su victoria en las urnas.