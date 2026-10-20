Filipinas convoca al embajador de China por amenazar con hacer uso de la fuerza para resolver disputas

Archivo - Un barco de la Guardia Costera filipina asiste a una embarcación (Archivo) - GUARDIA COSTERA FILIPINA - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han convocado este martes al embajador de China en el país, Jing Quan, por las amenazas vertidas contra Manila al señalar que Pekín podría recurrir al uso de la fuerza en caso necesario para poner fin a las disputas entre los dos países.

Sus palabras, pronunciadas la semana pasada, han provocado llamamientos a que sea incluso expulsado de Filipinas, después de que asegurara que en caso de un conflicto, China "ganaría fácilmente".

Ahora, el Ministerio de Exteriores filipino ha convocado a Jing para trasladarle su más contundente protesta ante las "preocupaciones y la fuerte objeción" que han suscitado sus palabras, según un comunicado. Estos comentarios son "provocativos e inaceptables", tal y como ha matizado la ministra de Exteriores, Maria Theresa Lazaro.

Así, ha asegurado que sus comentarios "no hacen sino agravar un clima ya de por sí delicado entre ambos países, socavando los esfuerzos mutuos por fomentar el entendimiento y la cooperación", al tiempo que ha hecho hincapié en que las cuestiones delicadas deben abordarse "a través de los canales diplomáticos establecidos y mecanismos bilaterales que permitan el diálogo".

Esta disputa llega a medida que se exacerban los incidentes entre las fuerzas y los guardacostas de ambos países en zonas en disputa del mar de China Meridional, donde Pekín reclama la mayor parte de la zona a pesar de que podría carecer de base jurídica para ello.

Por su parte, el ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro, ha descrito al Gobierno chino como un "elemento perturbador" para toda la región después de las autoridades afirmaran que Manila debería "sentirse afortunada" por tener "un vecino como China". "Si quisiéramos emplear la fuerza, ganaríamos fácilmente. Pero no; no optaremos por la fuerza, pues amamos la paz", recalcó entonces el embajador chino.

Sobre las críticas vertidas contra Jing, el propio Gobierno de China ha señalado que algunos individuos están "tratando de exacerbar de forma malintencionada" estas cuestiones para socavar las relaciones entre los dos países.