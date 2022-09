Finlandia pide un frente común en la UE para hacer frente al "chantaje" de Rusia

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha pedido este martes en un discurso en el Parlamento Europeo unidad a nivel de la Unión Europea (UE) para hacer frente al chantaje energético de Rusia, en plena escalada de precios de la electricidad como consecuencia de la guerra en Ucrania.

En su intervención en el Pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, Marin ha asegurado que la unidad es la "mayor fuerza" de los Veintisiete y ha resaltado que "ahora es más necesaria que nunca" ante el "chantaje" energético que plantea el presidente ruso, Vladimir Putin.

A su juicio, Europa está en guerra y es precisamente en tiempos difíciles cuando "se pondera la unidad europea", por lo que ha avisado de que una UE dividida internamente "es débil y eso es lo que quiere Rusia". "Sobreviviremos al chantaje ruso, pero necesitamos unidad y valor", ha insistido.

La dirigente escandinava ha defendido que Moscú tiene que fracasar en su intento de presionar a los europeos en materia energética, para afirmar a renglón seguido que Ucrania ganará la guerra con el apoyo europeo. "No hay otra opción, en nuestros corazones ya ha ganado", ha subrayado.

Marin ha reconocido errores estratégicos en la relación energética de Europa con Rusia y lamentado que los Estados miembro no escucharan más las advertencias de países como Polonia o los bálticos. "Estamos pagando un alto precio de la dependencia de la energía rusa", ha reconocido.

En todo caso, ha señalado que la relación con Moscú no volverá a ser igual y la confianza mutua no se recuperará en mucho tiempo, es por ello que ha destacado que frente a la presión de Putin, la UE debe tomar medidas "excepcionales" para garantizar el acceso a la energía.

Finlandia, país que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, ha dado pasos históricos como consecuencia de la agresión militar contra Ucrania y ha dejado a un lado su tradicional neutralidad para pedir su ingreso en la OTAN. Su entrada a la Alianza Atlántica está pendiente de ratificación y se confirmará una vez los 30 miembros realicen los trámites necesarios.

CONTACTOS CON TURQUÍA PARA ENTRAR EN LA OTAN

En rueda de prensa posterior, al ser preguntada por las reticencias de Turquía a su adhesión a la OTAN, la primera ministra finlandesa ha señalado que espera una "ratificación rápida", asegurando que Helsinki trata de forma frecuente las cuestiones de seguridad aducidas por Ankara.

El acuerdo alcanzado en Madrid en la víspera de la cumbre de la OTAN para despejar el camino a la Alianza de Suecia y Finlandia a cambio de una mayor implicación en la lucha antiterrorista es la base con la que trabaja Helsinki, ha recordado Marin, que ha dicho que en ningún caso su Ejecutivo tomará decisiones sobre ciudadanos kurdos que reclama Turquía.

"El Estado de Derecho es muy importante para Finlandia y no discutimos en el Gobierno sobre personas que pueden ser expulsados o no, eso no son decisiones hechas por políticos sino por instituciones de justicia", ha afirmado en relación a las presiones turcas para perseguir a personas supuestamente vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

A día de hoy 24 de los 30 aliados ya han ratificado el ingreso de suecos y finlandeses en la OTAN, un paso que todavía no ha dado Ankara, alimentado la opción de un nuevo veto, después de retrasar un mes las negociaciones formales aduciendo una supuesta connivencia de los países nórdicos con el terrorismo kurdo.