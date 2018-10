Un fiscal denuncia obstrucción policial en la investigación por corrupción

Publicado 26/12/2013 16:34:14 CET

ESTAMBUL, 26 Dic. (Reuters/EP) -

Un fiscal turco ha denunciado este jueves que ha sido relevado de una investigación por corrupción y que la Policía ha obstruido los procedimientos al no realizar algunos arrestos. Su denuncia se produce un día después de que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, remodelara su gabinete tras dimitir tres ministros salpidados por el escándalo de la corrupción.

"A través de la Policía, el sistema judicial se ha visto sometido a presión abierta y la ejecución de órdenes de los tribunales se han visto obstruidas", ha denunciado en un comunicado escrito distribuido a los medios locales el fiscal Muamer Akkas.

"Se ha cometido un delito a través de la cadena de mando (...) se ha permitido que los sospechosos tomaran precauciones, huyeran y manipularan las pruebas", ha añadido.

Aunque Akkas no ha identificado a nadie por el nombre, sus denuncias con toda seguridad se añadiran a la espiral de malestar que hay en Turquí en relación con el caso que estalló el pasado 17 de diciembre con la detención por cargos de corrupción de decenas de personas, entre ellas los hijos de tres ministros y el director de un banco estatal Halkbank.

Erdogan ha calificado la investigación de un complot orquestado en el exterior sin base legal y ha respondido destituyendo o trasladando a unos 70 oficiales de Policía implicados, incluidos el jefe del cuerpo en Estambul, donde tiene su sede Halkbank.

Akkas ha señalado que ordenó que más sospechosos fueran detenidos el miércoles pero la Policía no acató la orden. "A fecha de hoy (...) he averiguado que he sido relevado de mi jurisdicción sin darme ninguna razón", ha afirmado.

"Todos mis colegas y los ciudadanos deberían saber que mi capacidad como fiscal público para realizar una investigación se ha visto obstruida", ha añadido Akkas.

Según informa el diario turco 'Hurriyet', Akkas, uno de los fiscales en el caso sobre el presunto intento de golpe de Estado conocido como Ergenekon, estaba llevando a cabo una nueva investigación por corrupción mucho mayor que la ya abierta que ha salpicado a tres ministros. Esta investigación, según dijo ayer el diario 'Radikal', implicaría a funcionarios, políticos y algunos artistas.