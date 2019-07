El ataque de Kabul concluye los con cinco milicianos abatidos, tres muertos y más de 100 heridos

Actualizado 01/07/2019 15:36:21 CET

People transport an injured man to a hospital after a blast in Kabul REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Nasrat Rahimi, ha informado de que las fuerzas de seguridad afganas han logrado poner fin al ataque perpetrado por los talibán cerca de la sede del Ministerio de Defensa en Kabul tras abatir a los cinco milicianos implicados en el atentado.

Rahimi ha dicho que las fuerzas de seguridad han matado a los cinco milicianos que han lanzado el ataque contra el Centro de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa y que ahora están analizando el lugar para neutralizar posibles artefactos explosivos dejados por los terroristas. El balance facilitado por el Ministerio del Interior es de tres muertos y más de 100 heridos. El Ministerio de Salud sitúa el balance en un muerto y 105 heridos.

El ataque ha comenzado con la explosión de un camión bomba y ha continuado con un tiroteo perpetrado por al menos dos milicianos, según informa la cadena de televisión local 1TV. Los talibán han reivindicado la autoría del ataque en un comunicado publicado por su portavoz, Zabihulá Muyahid.

El ataque ha tenido lugar cerca de la sede de la Federación afgana de fútbol y cerca del Centro de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa. En su comunicado, los talibán han asegurado que su objetivo era la instalación dependiente del Ministerio de Defensa y que han causado un elevado número de bajas en las filas de las fuerzas de seguridad.

El atentado ha causado daños en la sede de la Federación de Fútbol y ha dejado heridos a 16 trabajadores de esta organización. Nueve de los 65 heridos en el ataque son niños, según ha confirmado un portavoz del Ministerio de Salud afgano.

El portavoz del Ministerio del Interior, Nusrat Rahimi, ha dicho que el atentado ha comenzado con la explosión de un camión bomba seguida de un tiroteo perpetrado por al menos dos milicianos que han irrumpido en el Centro de Logística e Ingeniería del Ministerio de Defensa accediendo desde un edificio cercano en construcción.

El centro dependiente del Ministerio de Defensa está situado cerca de un municipio en el que residen unas 100 familias y en el que se encuentra una escuela privada. Los niños y las mujeres heridos en el atentado proceden de ese municipio.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano ha asegurado que uno de los atacantes ha sido abatido por las fuerzas de seguridad, que continúan actuando en la zona para neutralizar a los responsables del ataque. La zona ha sido acordonada. Minutos después, el portavoz de Interior ha informado de que otro miliciano ha sido abatido y ha asegurado que la operación para poner fin al ataque sigue su curso. La operación para poner fin al ataque ha concluido cuando las fuerzas de seguridad han abatido a los otros tres milicianos implicados en el atentado.

Por su parte, el Ministerio de Educación ha dicho en un comunicado que al menos 50 niños de diferentes escuelas han resultado heridos como consecuencia del atentado de este lunes en Kabul y que hay cinco escuelas con daños materiales por la explosión del camión bomba.

Posteriormente, el Ministerio del Interior afgano ha señalado que ha detenido a hombre por espiar para los talibán desde el lugar del atentado en Kabul.