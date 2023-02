Las fuerzas prorrusas de Donetsk destacan nuevos avances en torno a Bajmut

Militares ucranianos se preparan para disparar en la zona de Bajmut - MADELEINE KELLY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Kiev asegura que Moscú trata de hacerse con la ciudad de cara al 24 de febrero

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Las fueras prorrusas de la región de Donetsk han destacado este jueves nuevos avances significativos en torno a la ciudad de Bajmut, que se encuentra sumida en enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas, y han asegurado que las tropas de Kiev carecen de la capacidad necesaria para hacer llegar los suministros a los militares que siguen en la zona.

Así, han señalado que las áreas de mayor altura cercanas a Bajmut se encuentran ya bajo su control, lo que hace que las fuerzas ucranianas se encuentren "gravemente limitadas" a la hora de operar y hacer llegar suministros de reserva.

El asesor del gobernador de Donetsk, Igor Kimakovski, ha indicado que "por supuesto, el éxito en Bajmut está cada vez más cerca". "Nuestros chicos están preparados, se han hecho ya con los principales montículos", ha explicado, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha puntualizado que las fuerzas ucranianas solo cuentan con un "pequeño corredor", lo que complica significativamente la entrega de armas y munición. Además, ha alertado del despliegue de "mercenarios extranjeros de países satélite de Estados Unidos" en torno a Bajmut. "Hay polacos, franceses, ingleses, de todo", ha añadido.

El martes, el gobernador de la zona, Denis Pushilin, señalado que los combates se sitúan ya en las afueras de la ciudad, directamente en zonas que hasta hace poco se encontraban en manos de los ucranianos.

Por su parte, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania, Oleksi Danilov, ha alertado de que Rusia tiene previsto hacerse con la localidad de cara al aniversario del inicio de la guerra, el 24 de febrero.

En una entrevista con la cadena de televisión británica BBC, Danilov ha señalado que Rusia está preparando una "gran ofensiva" contra el territorio y ha explicado que se han concentrado numerosos efectivos y armas en el territorio de Donetsk, aunque ha dicho estar seguro de que Ucrania finalmente prevalecerá.

"Tenemos que contraatacar, no importa cuán difícil parezca o sea para nosotros. No lo es", ha afirmado antes de recordar que Rusia ya prometió estar presente en la ciudad para el cumpleaños del presidente, Vladimir Putin, que fue el 7 de octubre, algo que "no consiguieron".

Danilov ha subrayado así que "el país vive a base de aniversarios y fechas significativas". "Es un país necrófilo; para ellos una persona no vale para nada si está viva. Y cuando muere, es cuando se le respeta", ha continuado.

"Putin está destruyendo Rusia. No se ha dado cuenta aún, pero lo está haciendo. Quería construir un nuevo imperio y lo está destruyendo", ha dicho.