Funcionarios israelíes confirman a 'Hareetz' que las FDI fueron responsables de la muerte de niños en la Franja de Gaza

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de defensa israelíes han confirmado al diario 'Haaretz' que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) fueron responsables de la muerte de cinco menores en la ciudad norteña de Jabaliya como consecuencia de los bombardeos de la semana pasada sobre la Franja de Gaza.

Los informes iniciales de las autoridades gazacíes concluyeron que la muerte de civiles fue provocada por un bombardeo israelí sobre la zona, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel negaron haber atacado la ciudad, y señalaron que se debió a un misil fallido de Yihad Islámica.

Keren Hajioff, una portavoz del primer ministro israelí, Yair Lapid, aseguró por aquel entonces que miembros de Yihad Islámica habían disparado un cohete hacia Israel "y que se quedó corto", impactando en una casa palestina dentro de la Franja, "matando al menos a cuatro niños".

"No realizamos ningún ataque en esa área, ni en áreas urbanas ni en ese momento", dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ran Kochav, poco después del incidente en el campo de refugiados, según recogió el diario 'The Times of Israel'.

La escalada bélica duró tres días y se saldó con más de 40 palestinos muertos y 300 heridos, según las autoridades palestinas. El Gobierno de Israel confirmó el pasado 7 de agosto un acuerdo de alto el fuego para poner fin a la escalada bélica de tres días en la Franja de Gaza.