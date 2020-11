Gantz se inclina por acabar su asociación con Netanyahu y por celebrar elecciones en Israel

El primer ministro suplente de Israel, Benjamin Gantz - Lisa Ferdinando/US Secretary of / DPA - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro suplente de Israel, Benny Gantz, se inclina por terminar su asociación con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y por celebrar elecciones, según ha informado el diario local 'The Jerusalem Post', que cita a una fuente cercana del líder opositor.

Según el citado medio, Gantz comunicará a Netanyahu el fin de su acuerdo la próxima vez que se reúnan. Ambos han participado este martes en la sesión para aprobar el acuerdo de normalización de las relaciones de Israel con Bahréin, pero se han ignorado.

A su salida de la Knesset, Gantz ha reconocido que "elecciones no son lo que se necesita para Israel". "Nos unimos al Gobierno para evitar elecciones durante una crisis", ha recordado, apuntando a la necesidad de "un presupuesto y un gobierno funcional" para evitar unos nuevos comicios.

"Si se cumplen estas condiciones, no serán necesarias elecciones. Si no se cumplen estas condiciones, aparentemente sí, las necesitaremos", ha dicho, asegurando que su decisión no tardará "mucho más tiempo".

El presupuesto estatal ha desatado una disputa en el Gobierno israelí y, durante la jornada, Gantz ha instado a Netanyahu a lograr un acuerdo para el que es el principal escollo para la Administración. "Ambos sabemos que el presupuesto de 2021 está casi listo y no puedo ignorarlo. Se acaba el tiempo para prevenir una crisis económica y hacer lo correcto para el pueblo de Israel", ha dicho.

El diario 'Israel Hayom', considerado cercano a Netanyahu, ha trasladado este martes que el primer ministro no tiene intención de comprometer los presupuestos.

Netanyahu y Gantz, que tiene que tomar posesión de su cargo como primer ministro el 17 de noviembre, presentaron su Gobierno en mayo de este año, después de tres elecciones celebradas en un plazo de año y medio. Durante la presentación, ambos apelaron al discurso de un Gobierno de unidad, el "necesario para combatir el coronavirus".