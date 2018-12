El general Santos Cruz, quinto militar del Gobierno de Bolsonaro

Publicado 26/11/2018 18:02:36 CET

BRASILIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El general de división Carlos Alberto dos Santos Cruz será secretario de Gobierno, un cargo con rango de ministro, en el futuro Gobierno del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Dos Santos Cruz se convierte así en el quinto militar nombrado por Bolsonaro para su Ejecutivo, que comenzará a funcionar tras su toma de posesión, prevista para el 1 de enero.

Bolsonaro ha anunciado este lunes el nombramiento de Dos Santos Cruz, quien será el encargado de las relaciones del Gobierno con el Congreso, los estados, los municipios, los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil.

Dos Santos Cruz ya ocupó el cargo de ministro de Seguridad Pública durante el mandato de Michel Temer (2017-2018) y se especulaba con que ocuparía ese mismo puesto en el Gobierno de Bolsonaro.

El militar ha comandado la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) entre 2007 y 2009 y más tarde dirigió la Misión de Estabilización de Naciones Unidas de República Democrática del Congo (MONUSCO).

Bolsonaro aboga por fortalecer la seguridad del país empoderando a los cuerpos del orden --"un policía que no mata no es un policía"-- y no oculta que le gustaría que la mitad de sus ministros fueran militares. Su candidato a vicepresidente, Hamilton Mourao, es un general retirado que, como Bolsonaro, también ensalza los logros de la dictadura (1964-1985).

Juntos defienden un programa que Bolsonaro ve como "una misión". Profundamente creyente, Bolsonaro está en contra de los programas inclusivos de género y también quiere acabar con las cuotas raciales en la Universidad que garantizan plazas a pobres, negros e indígenas.