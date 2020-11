Giammattei invierte más de 1 millón de euros en tres comisiones a pesar de la mala situación económica

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha invertido 11,5 millones de quetzales (1,2 millones de euros) en la creación de tres comisiones a pesar de la mala situación económica que atraviesa el país.

Según informaciones del diario 'Prensa Libre', el mandatario ha invertido la cuantía en las comisiones de Centro de Gobierno, Asuntos Municipales y Contra la Corrupción tras su llegada al poder, una cuestión que ha sido criticada por diversos sectores.

Los datos han sido extraídos del portal de información pública de la Secretaría General de la Presidencia, donde figuran los presupuestos de las tres comisiones.

Miguel Martínez, Óscar Dávila y Luis Ruano dirigen las comisiones creadas por el presidente. Dichas comisiones estarán vigentes hasta 2024. El vicepresidente, Guillermo Castillo, ha solicitado la disolución de la Comisión de Centro de Gobierno cuando pidió al presidente que ambos presentaran su renuncia a raíz de las protestas desatadas por el presupuesto de 2021.

"Le he solicitado al presidente que desintegremos Centro de Gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana y, aunque a mí no me afecta (la existencia de la comisión), creo que es una estructura que le está generando, no solo costos extraordinarios (al Gobierno), sino también abona muy poco", afirmó el pasado 20 de noviembre.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrado, ha pedido además el cierre de la Comisión Contra la Corrupción después de que las autoridades evitaran explicar una transferencia de 135 millones de quetzales desde esta.

Rodas ha recomendado al presidente evaluar el cierre de la entidad "dada la evidente ineficiencia" de la misma, tal y como señala en un comunicado.