Gobernadores del partido gubernamental mexicano Morena se comprometen a denunciar "irregularidades" electorales

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los seis gobernadores del partido gubernamental Morena han firmado el Acuerdo por la Democracia por el que se comprometen a no intervenir en las elecciones previstas para este año y a denunciar cualquier "irregularidad" que se registre en el marco de los comicios, como uso de recursos públicos con fines electorales.

El acuerdo ha sido firmado después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, instara a todos los gobernadores a permanecer al margen y no apoyar a ningún candidato ni partido de cara a los comicios, que se celebrarán en junio.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha leído el documento, según informaciones del diario 'El Universal'. "Nos comprometemos a que, en esta Cuarta Transformación de la vida pública de México, de la cual orgullosamente formamos parte, actuaremos como hasta ahora lo hemos hecho para que en nuestro México quede en el oscuro pasado los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales", recoge el texto.

"Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o 'mapaches' electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", han recalcado.

Así, han llamado a los alcaldes y presidentes municipales a sumarse al acuerdo y respetar las elecciones para que se lleven a cabo de forma democrática. Ante la candidatura de Félix Salgado, para el estado de Guerrero, Claudia Sheinbaum y el resto de los gobernadores de Morena han evitado pronunciarse a pesar de que éste ha sido acusado en varias ocasiones de presunto abuso sexual.

La semana pasada, el presidente envió una misiva a los gobernadores del país para establecer lo que considera un "acuerdo nacional por la democracia" ante un proceso electoral. En la carta proponía a los diferentes líderes locales un acuerdo para que no se produzca "intervención" alguna en este tipo de procesos.

En este sentido, instó a evitar que se utilice el presupuesto público para apoyar candidatos de partidos ni se haga entrega de dinero procedente del crimen organizado de cara a posibles comicios.