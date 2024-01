El Gobierno de Chocó niega que los indígenas traben las labores de rescate tras el alud que mató a 36 personas

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora del departamento colombiano de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha negado este lunes que grupos indígenas estén entorpeciendo las labores de rescate tras el alud que asoló la región el pasado fin de semana y dejó 36 víctimas mortales.

Córdoba ha contado que las autoridades locales le han asegurado que no existe informes de que grupos indígenas hayan dificultado las labores de rescate en "ningún momento", después de que surgieran rumores de que habrían solicitado dinero a los equipos de emergencia para dejarles acceder a la zona del siniestro.

No obstante, sí ha informado de que dos personas a título personal , no una comunidad tal y como ha subrayado, "dificultaron el paso", exigiendo el pago de una cantidad para permitir a los equipos de rescate acceder con maquinaria, "pero no se generó un bloqueo", ha aclarado la gobernadora este lunes en Blu Radio.

En las últimas horas, los equipos de rescate han logrado hallar otros tres cuerpos sin vida e identificar a 23 de los 36 muertos que ha dejado tras de sí este nuevo corrimiento de tierra, frecuentes en amplias zonas rurales de Colombia.

Con estos tres son ya 36 los muertos que ha dejado el deslizamiento, que se produjo el pasado viernes durante la caída de fuertes precipitaciones. La mayoría de las víctimas se encontraban dentro de una misma vivienda en la que se habían refugiado de las lluvias al menos 60 personas.

El domingo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró el estado de desastre natural, con el fin de poder destinar financiación adicional para abordar las consecuencias que ha dejado este desastre natural y prometió que las familias de las víctimas recibirán ayuda directa del Gobierno.

"Se trasladará medio billón de pesos (116 millones de euros) para terminar la vía este año y hacer las obras de seguridad que en 20 años nunca se contrataron", anunció Petro, al tiempo que denunciaba cómo durante las últimas décadas las partidas para infraestructura habían pasado de largo de las "zonas excluidas".

"Políticamente habían decidido ralentizar las vías nacionales en el territorio excluido y en buena parte de Colombia para acelerar las vías de las zonas más ricas. Eso cambia a partir de este año. La prioridad deben ser las zonas excluidas", prometió el mandatario a través de un mensaje en su cuenta de X.