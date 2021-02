El Gobierno de Colombia pide a la JEP identificar "a cada uno" los nuevos casos de 'falsos positivos'

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, ha pedido este miércoles a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que identifique a "cada uno" de los nuevos casos de 'falsos positivos', y ha sugerido que hasta que no se produzca está intensificación no se podrá hablar de 'falsos positivos'.

En este sentido, Ceballos ha indicado que "se podrá hablar de nuevos casos de 'falsos positivos' una vez la JEP identifique individualmente las posibles víctimas, yendo más allá de informaciones contenidas en bases de datos no verificadas", tal y como recoge 'El Tiempo'.

"No se trata solo de estadísticas. Estamos hablando de personas, no de números. Puede haber bases de datos con cifras posiblemente diferentes, pero no basta", ha subrayado el comisionado, por lo que "deben verificarse desde el origen, identificar a cada uno, decir si fueron desaparecidos o afectados por otro delito".

La semana pasada, la JEP cifró en 6.402 los 'falsos positivos' --civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos-- ocurridos en el país latinoamericano desde 1988, un recuento que excede en 4.154 los reconocidos por la Fiscalía.

El junio de 2018, la JEP recibió el expediente de la Fiscalía, donde se contabilizaban 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014. La investigación del tribunal de paz, que se ha extendido durante dos años, eleva esa cifra hasta los 6.402 y, además, las ejecuciones extrajudiciales habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008 --los primeros seis años de mandato de Álvaro Uribe--, según los datos recogidos por la prensa colombiana.

Ante esta revelación, la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal de paz ha activado 20 esquemas de protección especial ante el incremento de amenazas contra algunos militares.

Según señala Caracol Radio, algunos están siendo perseguidos o sus familias contactadas con la intención de intimidarlos, mientras que los que han señalado a altos mandos del Ejército como responsables de los 'falsos positivos' han tenido que huir a otros lugares.