El Gobierno colombiano anuncia que deberá recortar casi 20.000 millones de euros para los próximos presupuestos

Archivo - El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo (izquierda), y el presidente, Abelardo de la Espriella (derecha) - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ha anunciado este viernes que su Gobierno deberá ajustar los Presupuestos Generales del próximo año, recortando al menos "unos 70 billones de pesos" (casi 20.000 millones de euros).

Durante el Congreso Colombiano de la Construcción (Camacol), Restrepo ha admitido que el Gobierno, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, aplicará un plan de ajuste fiscal debido al déficit de recursos para cubrir los gastos públicos, lo que obligará a recortar las partidas de varios ministerios.

"Para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate, del orden de casi 70 billones de pesos (cerca de 20.000 millones de euros). Allí tenemos un compromiso, no más un país que crece a punta de derroche y de gasto público", ha aseverado el número dos del Gobierno.

En su intervención, Restrepo ha defendido que "el único camino es el de la inversión privada" y ha abogado por un "mecanismo responsable", ya que, asegura, "ninguna nación en el mundo ha crecido a base de derroche y gasto público".

Por ello, ha señalado que su primer compromiso ha sido el recorte de 13 billones (unos 3.660 millones de euros) del presupuesto de este año, decretado este pasado jueves.

Un grupo de ocho organismos y ministerios concentrará cerca del 42 % del ajuste fiscal anunciado por el Gobierno colombiano, sumando un recargo conjunto de aproximadamente 5,78 billones de pesos (alrededor de 1.630 millones de euros).

En una publicación en sus redes sociales, el vicepresidente ha asegurado que la ruta del Gobierno para reactivar la construcción pasa por "eliminar 331 trabas que dificultan proyectos de construcción y urbanismo, buscar nuevas fuentes de financiación para vivienda y convertir el ahorro en inversión productiva".

"Creemos en la iniciativa privada como motor del crecimiento. Con la 'Misión Crecer' estamos trabajando para destrabar proyectos, atraer inversión y generar más empleo", ha concluido.