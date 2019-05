El Gobierno filipino desmiente que Duterte haya sufrido un ataque al corazón

Publicado 19/05/2019 8:58:28 CET

MANILA, 19 May. (Reuters/EP) -

El Gobierno filipino ha negado tajantemente este domingo que el presidente del país, Rodrigo Duterte, haya sufrido un ataque cardíaco y han asegurado que ni siquiera ha sido hospitalizado.

"El rumor de que el presidente está ingresado en el centro medico Cardenal Santos es absolutamente falso", ha hecho saber el portavoz presidencial, Salvador Panelo. "El presidente está en su residencia del palacio de Malacanang, firmando papeles", ha añadido.

Panelo, sin embargo, no ha podido confirmar si Duterte ha visitado un hospital en las últimas horas. "La última vez que hablé con él, ni me lo confirmó ni me lo desmintió", ha indicado el portavoz.

La portavoz de la comitiva de seguridad del presidente, Zeerah Blanche Lucrecia, también ha desmentido los rumores. "Les aseguro que el presidente está sano y bien", ha aseverado.

Duterte lleva siendo objeto de rumores sobre su salud desde que llegó al poder en 2016. De hecho, el estado físico del presidente de 74 años es motivo de preocupación para un 66 por ciento de los filipinos.

El año pasado, sin ir más lejos, Duterte tuvo que permanecer unos días hospitalizado después de que los médicos le encontraran un tejido extraño en su tracto digestivo, pero las pruebas de cáncer dieron un resultado negativo.