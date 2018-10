El Gobierno de India estudia endurecer las leyes contra el acoso sexual

Publicado 18/10/2018 16:43:56 CET

NUEVA DELHI, 18 Oct. (Reuters/EP) -

India está considerando endurecer sus leyes sobre acoso sexual, según han indicado este jueves responsables gubernamentales, después de que una avalancha de denuncias presentadas por mujeres en las últimas semanas haya puesto el asunto en primera línea de la agenda política.

Los cambios en las leyes están siendo barajados en el marco de las distintas propuestas que baraja el Gobierno para combatir el acoso, ha señalado uno de los funcionarios. "El anuncio oficial podría producirse la próxima semana", ha dicho esta fuente, que trabaja en la oficina del primer ministro, Narendra Modi.

El atención del Gobierno en la ley se produce después de que un grupo de defensa de los derechos de las mujeres se quejara de que las leyes existentes no van lo suficientemente lejos para abordar el problema generalizado del acoso sexual.

Un secretario de Estado dimitió el miércoles tras haber sido objeto de acusaciones de acoso sexual por parte de más de una decena de mujeres. Las denuncias se remontan a cuando el secretario de Estado de Exteriores, M.J. Akbar, era editor de un importante diario. Se trata la víctima de mayor rango desde que en las últimas semanas el movimiento #MeToo ha cobrado fuerza en India.

Akbar ha negado haber actuado de forma indebida y ha dicho que dimite para poder refutar las denuncias en los tribunales. Un tribunal de Nueva Delhi ha iniciado precisamente este jueves los procedimientos por una denuncia por difamación presentada por Akbar contra una de las mujeres que le ha denunciado.

El anterior Gobierno aprobó una ley sobre acoso en el lugar de trabajo y una ley para enmendar el Código Penal en 2013. Esta enmienda convirtió en delito el acoso sexual, el acecho y el 'voyeurismo'. Pero los grupos de defensa de las mujeres denuncian que el requisito de que las acusaciones tienen que hacerse en un comité de quejas del lugar de trabajo en un plazo de tres meses es injusto, ya que muchas mujeres no pueden reunir en ese tiempo el valor para dar el paso.

El Gobierno debería revisar algunas disposiciones de la ley para la prevención del acoso sexual, sostiene Rebecca John, una abogada que defiende a la mujer a la que Akbar ha denunciado por difamación. "La disposición de presentar la queja en un plazo de tres meses debería ser más flexible", afirma.

En el caso de muchas de las recientes denuncias contra periodistas, actores y otras figuras públicas, muchas de las cuales se hicieron bajo el hashtag #MeToo en las redes sociales, las acusaciones se refieren a incidentes que ocurrieron hace años.

Los grupos de mujeres también dicen también que la ley no deja claro quién en el lugar de trabajo está a cargo de garantizar el cumplimiento y por tanto es responsable si las disposiciones no se cumplen. Además, la ley exige también que las empresas con más de 10 empleados creen un comité de quejas internas para abordar las denuncias de acoso sexual, pero sus críticos afirman que muchas compañías no lo hacen.