Gobierno y oposición en India arremeten contra Trump por sus críticas respecto a Afganistán

Publicado 04/01/2019 8:45:46 CET

NUEVA DELHI, 4 Ene. (Reuters/EP) -

El partido gobernante en India y la oposición han condenado los comentarios hechos esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, burlándose del papel de Nueva Delhi en Afganistán, donde el país asiático ha invertido miles de millones de dólares en proyectos económicos y entrenamiento militar.

Estados Unidos e India se han acercado en los últimos años a medida que ambos intentan contrarrestar la creciente influencia de China en Asia. Pero el aparente intento de Trump de socavar el trabajo en materia de desarrollo de India en Afganistán ha molestado no solo a los políticos sino también a los indios de a pie.

El miércoles Trump dijo que se llevaba bien con el primer ministro indio, Narenda Modi, pero contó que este estaba "constantemente diciéndome que construyó una biblioteca en Afganistán". "¿Saben lo que es eso? Eso supone que dedicó como unas cinco horas", señaló el presidente a la prensa en la Casa Blanca. "Y nosotros se supone que tenemos que decir 'oh, gracias por la biblioteca'. No sé quién la estará usando en Afganistán", añadió.

Por el momento no está claro a qué biblioteca se refería Trump pero tanto el Partido Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi como la principal formación opositora, el Congreso, se han mostrado unidos en sus críticas al mandatario estadounidense.

India mantiene relaciones con Afganistán desde hace siglos y ambos acusan a su vecino común Pakistán de no hacer lo suficiente para frenar a los milicianos islamistas que operan en sus territorios, acusación que Islamabad niega.

"Puede que Trump deba saber que mientras que él está pidiendo la ayuda de todos los demás en Afganistán, India ha estado construyendo no solo bibliotecas, sino carreteras, presas, escuelas e incluso el edificio del Parlamento", ha destacado Ram Madhav, un secretario general del BJP, en su Twitter.

"Estamos construyendo vidas, algo de lo que los afganos nos están agradecidos, no importa lo que otros hagan o no", ha añadido. El partido del Congreso ha dicho que India no "necesita sermones de Estados Unidos sobre Afganistán".

Estados Unidos tiene 14.000 efectivos en Afganistán pero en la última semana se ha informado de que podría retirar unos 5.000. Por su parte, India es el mayor donante del sur de Asia a Afganistán y destina unos 2.000 millones de dólares para reconstrucción y rehabilitación, según la Embajada india en Kabul.