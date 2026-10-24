El Gobierno palestino pide a la comunidad internacional frenar los desplazamientos forzosos y la destrucción en Hebrón

Vehículos militares israelíes derriban una vivienda palestina cerca del lugar de un tiroteo en Hebrón, en el sur de la Cisjordania ocupada - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores palestino ha instado a sus Embajadas y misiones diplomáticas en todo el mundo a movilizar a los gobiernos de los países en los que están acreditados para reclamar una respuesta internacional urgente ante la escalada de las actuaciones israelíes en Hebrón y en otros territorios palestinos ocupados, tras el cierre impuesto por Israel en la ciudad cisjordana.

En un comunicado, el departamento ha señalado que la situación en Hebrón incluye desplazamientos forzosos, destrucción de viviendas y propiedades, así como el cierre del recinto sagrado de Haram al Ibrahimi, acompañado de agresiones contra la población palestina y sus lugares de culto.

El Ministerio ha advertido también del riesgo de que las declaraciones de responsables israelíes, que amenazan con extender a Cisjordania las operaciones militares desarrolladas en la Franja de Gaza, se traduzcan en una intensificación de la violencia y en nuevas evacuaciones de barrios enteros.

El Ejecutivo palestino teme, y así lo ha reflejado en su escrito, que la escalada podría alcanzar niveles sin precedentes desde 1967 y reproducir la Nakba --término que significa "catástrofe" en árabe y que alude al desplazamiento forzado de palestinos durante la creación del Estado de Israel-- mediante nuevas formas de intervención militar y expansión colonial.

Asimismo, la diplomacia palestina ha vinculado estas amenazas con el contexto electoral israelí y ha alertado de que los derechos de los nacionales palestinos podrían verse perjudicados por decisiones orientada a obtener réditos políticos internos.

Ante este escenario, Exteriores ha reclamado que la respuesta internacional no se limite a las declaraciones de condena, sino que incluya "medidas concretas y disuasorias" para poner fin a la impunidad, proteger a la población civil y preservar sus tierras, instituciones y lugares sagrados.

En la misma línea, ha subrayado que la comunidad internacional debe actuar para impedir nuevos episodios de "desplazamiento forzoso, genocidio y limpieza étnica", y garantizar los derechos legítimos del pueblo palestino, incluido el de autodeterminación. El objetivo, ha reiterado el Ministerio, debe ser la creación de un Estado palestino "independiente y soberano, con Jerusalén como capital", así como el fin de la ocupación, que considera la raíz de estas violaciones.

Este comunicado llega después de que las autoridades de Israel ordenasen este viernes a sus fuerzas de seguridad el cierre de la ciudad de Hebrón y la evacuación de barrios completos, tras un tiroteo registrado por la mañana en la zona, donde dos soldados israelíes murieron y otros tres resultaron heridos a manos de dos palestinos que fueron abatidos.