El Gobierno vincula los últimos motines en cárceles ecuatorianas con el arresto de Luisa González

Archivo - Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador. - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha vinculado los motines registrados este jueves en dos cárceles del país con la detención ese mismo día de la excandidata presidencial Luisa González, en el marco de la investigación por la supuesta financiación irregular de su campaña de 2023.

"Justo el día en el que fue detenida Luisa González, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones", ha especulado el ministro ecuatoriano en redes sociales.

Después de elucubrar sin prueba alguna, Reimberg ha remarcado que "lo que sí está claro" es que el Gobierno no va a permitir que el crimen organizado "ni sus aliados políticos desafíen al Estado".

Al menos ocho personas han fallecido y otras diez han resultado heridas como consecuencia de dos motines registrados en una cárcel de Pichincha y en otra de Cotopaxi. Los responsables de las revueltas han sido trasladados a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, el proyecto penitenciario estrella del Gobierno.

Por su parte, González fue detenida en la madrugada del jueves en la localidad de Manabí, en el marco del caso 'Laberinto' sobre la supuesta financiación irregular de su campaña presidencial de 2023.