Guaidó anuncia una gira para "recuperar Venezuela de punta a punta"

El presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado este sábado desde Valencia, en el estado de Carabobo, el inicio de una gira para recorrer el país y ha emplazado a la población a estar preparada para posibles acciones.

"Vamos a visitar todos los estados posibles, son pasos para lograr el cese de la usurpación y recuerden que tenemos que llegar al centro del problema", ha afirmado Guaidó, según recoge el periódico 'El Nacional' en su edición digital.

Guaidó ha instado a los venezolanos a reclamar lo que es de la ciudadanía y aseguró que hay luz y esperanza para sacar adelante al país. "Miren los rostros que tienen alrededor. Son rostros que han sufrido, son rostros que han atravesado días muy duros, pero son rostros de fe, de esperanza, de que tenemos la certeza de que llegó el momento de recuperar Venezuela de punta a punta", ha remachado.

Guaidó ha denunciado además la "persecución" contra Ronnie Villasmil, médico cirujano de la Universidad de Carabobo (UC) y miembro de la Red Nacional de Médicos, quien denunció la situación de los hospitales de Carabobo ante el equipo técnico de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"No le perdonan a Villasmil que haya denunciado la situación de los hospitales. Persiguen periodistas, los golpean y creen que eso los va a callar e intimidar. No ha sido a través de persecución y represión que nos han detenido. No nos van a detener porque estamos más fuertes que nunca y determinados a lograr la libertad", ha asegurado.

Guaidó se ha vuelto a juramentar junto a los carabobeños para lograr la libertad de Venezuela en lo que es ya una ceremonia recurrente de todos sus actos públicos y ha destacado que el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a su representante, Ricardo Hausmann, como representante de Venezuela ante el organismo. "Ayer el BID reconoció a la Constitución venezolana", ha indicado.

"No hay vuelta atrás. La única vuelta atrás es la vuelta a casa. A Maduro ya el tiempo se le terminó. El juego cambió, el país cambió", ha apostillado entre llamamientos a la unidad de la oposición.

Además Guaidó ha advertido de que Venezuela dejará de financiar a Cuba. "No vamos a seguir financiando a Cuba con petróleo venezolano. Se acabó la injerencia y el intervencionismo de la isla. Los venezolanos somos los que decidimos nuestro futuro", ha subrayado.

Venezuela se encuentra sumida en una grave crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado" del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato de Maduro.