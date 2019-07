La Guardia Revolucionaria de Irán intercepta un petrolero extranjero en el golfo Pérsico

Irán publica un vídeo en el que se ve el momento de la interceptación del 'Riah'

La Guardia Revolucionaria de Irán ha interceptado un petrolero extranjero en el golfo Pérsico por presunto contrabando, según ha informado este jueves la prensa oficial.

La fuerza de élite ha indicado en un comunicado que el incidente tuvo lugar el domingo, cuando su fuerza naval patrullaba por el golfo Pérsico en el marco de una operación contra el contrabando de combustible y "sorprendió" al petrolero extranjero.

First video of ‘a foreign fuel-smuggling tanker’ seized by #Iran’s Islamic Revolution Guards Corps in the Iranian waters in the Persian Gulf. #StraitOfHormuz #PersianGulf #tanker #IRGC pic.twitter.com/mgYEnYKFxv