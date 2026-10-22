La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber atacado cuatro buques que movían petróleo en el golfo Pérsico

Archivo - Un misil iraní disparado desde un buque militar durante unas maniobras marítimas frente al litoral del sur de Irán - Iranian Army Office / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este jueves haber "alcanzado simultáneamente" a cuatro buques al sorprenderlos "transfiriendo cargamentos de petróleo" en el golfo Pérsico tras perseguirlos al detectar que habían transitado por rutas en el estrecho de Ormuz consideradas ilegales por Teherán.

"Tras haber emitido advertencias previas a las compañías marítimas infractoras que, engañadas por el ejército invasor estadounidense, habían transitado por rutas ilegales, los efectivos de la Fuerza Naval detectaron y siguieron a cuatro buques que habían utilizado dichas rutas", ha anunciado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar, que sostiene que sus marinos "continúan gestionando y controlando el estrecho de Ormuz".

Al final de la referida persecución, miembros de la Armada de la Guardia Revolucionaria "los descubrieron transfiriendo cargamentos de petróleo en medio del norte del golfo Pérsico, donde los cuatro buques fueron alcanzados simultáneamente y se incendiaron", reza el texto.

Asimismo, el cuerpo militar iraní ha agregado que, durante la noche, otros "tres buques infractores (de las directrices de Teherán sobre el tránsito marítimo) chocaron con minas en el estrecho occidental de Ormuz y fueron detenidos".

"La insistencia del arrogante régimen estadounidense en incitar a los buques a transitar por una vía minada ilegalmente ha provocado un aumento diario de los incidentes marítimos", ha manifestado la Guardia Revolucionaria, que, en una "advertencia seria", ha subrayado que "el agresivo Ejército de Estados Unidos debe saber que, de continuar esta tendencia, el alcance de la confrontación se extenderá hasta sus bases militares en la región".