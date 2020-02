Guterres llama a erradicar el colonialismo "de una vez por todas" y recuerda que 17 territorios siguen pendientes

Publicado 22/02/2020 10:43:12 CET

El Sáhara Occidental y Gibraltar figuran entre los territorios no autónomos reconocidos por la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha llamado a acabar con el colonialismo "de una vez por todas" y, aunque ha reconocido que el último proceso data de 2002, cuando se resolvió la cuestión de Timor Oriental, ha negado que se haya llegado a un punto muerto para los 17 territorios no autónomos que siguen pendientes, entre ellos el Sáhara Occidental y Gibraltar.

Guterres ha tomado la palabra en la apertura del periodo de sesiones del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que supervisa un proceso que, en palabras del máximo responsable de la organización, representa "uno de los capítulos más significativos" de la historia de Naciones Unidas.

"En 1946, 72 territorios fueron incluidos en la lista original de territorios no autónomos. Hoy en día, este número es de 17. Todos podemos estar orgullosos de este logro", ha destacado Guterres, quien no obstante ha llamado a no "olvidar" a quienes "siguen esperando que se cumpla la promesa de autonomía".

El secretario general de la ONU se ha preguntado si el proceso ha llegado a un punto muerto habida cuenta del tiempo transcurrido desde la independencia de Timor Oriental, pero el mismo ha aclarado que no: ""Las condiciones avanzan, aunque a un ritmo lento".

Así, ha afirmado que Nueva Caledonia celebrará su segundo referéndum sobre la independencia en septiembre, después de una primera consulta en 2018. Además espera que el Comité "siga fomentando y estableciendo nuevas relaciones con los territorios y las potencias administradoras", con vistas a que los primeros puedan "tomar decisiones fundamentadas sobre su futuro".

En el caso del Sáhara Occidental, la ONU cuenta con una misión (MINURSO) establecida en 1991 con el principal cometido de promover la celebración de un referéndum. Sin embargo, el Frente Polisario y el Gobierno marroquí no han acercado posturas desde entonces, ya que mientras los primeros defienden su derecho a la independencia, Rabat solo está dispuesto a reconocer una autonomía.

CAMBIO CLIMÁTICO

Guterres ha advertido de que la mayoría de estos enclaves son pequeñas islas que están "en primera línea del cambio climático". "Muchos de ellos se han enfrentado a devastadores desastres naturales. Otros luchan por construir economías sostenibles y autosuficientes", ha añadido.

La representante del archipiélago de Granada, Keisha Aniya McGuire, ha sido reelegida por aclamación presidenta del periodo de sesiones del comité, que contará en sus vicepresidencias con Cuba, Sierra Leona e Indonesia.