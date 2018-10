Un muerto por la colisión de dos coches en el aeropuerto londinense de Heathrow

Actualizado 14/02/2018 13:07:21 CET

LONDRES, 14 (Reuters/EP)

Un hombre ha muerto este miércoles a causa de la colisión de dos coches en el aeropuerto internacional de Heathrow, un "grave accidente" que, de acuerdo con el aeródromo londinense, no ha afectado a sus operaciones.

Heathrow había informado horas antes sobre un "grave accidente" que implicada a dos vehículos en sus instalaciones. La Policía ha anunciado que un hombre ha sido trasladado en estado crítico al hospital y finalmente a muerto, mientras que otro se ha roto una pierna.

Una portavoz de Heathrow ha asegurado que el mayor aeropuerto de Europa ha hecho todo lo posible por "minimizar el impacto" en los viajeros. Algunas personas han tenido que desembarcar de un avión a causa del accidente, pero no ha sido necesario cerrar las instalaciones.

We are dealing with a serious accident involving two vehicles on the airfield. We are working closely with the emergency services and updates will follow. 1/2