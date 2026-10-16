Herida con cuchillo una agente de policía frente a la sede del Tribunal Constitucional en Polonia

Archivo - Agentes hacen guardia frente a la Academia de Policía de Varsovia, Polonia - Neil Milton / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre armado con cuchillo ha atacado este viernes a una agente de Policía en Varsovia, capital de Polonia, mientras vigilaba una protesta frente a la sede del Tribunal Constitucional, tras lo cual ha sido hospitalizada y el atacante, reducido y puesto bajo custodia.

La Policía de Varsovia ha emitido un extenso comunicado relatando los hechos "ante la información que está apareciendo en medios, en la que se atribuye a los agentes de policía la responsabilidad del suceso".

Los efectivos presentes, que habían sido desplegados para "velar por la seguridad" de los manifestantes, "observaron en las inmediaciones a un hombre cuyo comportamiento extraño y nerviosismo les llamaron la atención" para, acto seguido, darse "a la fuga" e irrumpir en uno de los edificios aledaños, donde tuvo lugar la agresión.

Allí mismo, el hombre "atacó a una agente de policía, violando su integridad física y causándole una lesión en la cabeza", por lo que la mujer ha sido hospitalizada.

El agresor, cuya identidad no ha sido desvelada, fue reducido y detenido con un cuchillo oculto bajo su chaqueta.

Tras la exposición de los hechos, el cuerpo policial ha incidido en que "no se puede pasar por alto el hecho de que la agresión del hombre se dirigió contra los agentes" y no al revés.

"No se debe presentar al agresor como una víctima", ha agregado, antes de defender una "intervención justificada" y afeando que sean ellos mismos quienes se conviertan en "blanco del ataque" por informaciones que, aseguran, no están contrastadas.

El primer ministro den Polonia, Donald Tusk, por su parte, se ha referido al incidente, recalcando que la víctima "vigilaba el orden frente al Tribunal Constitucional" cuando fue atacada.

Además, ha atribuido al presidente polaco, Karol Nawrocki, y al líder de la formación conservadora Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, "la responsabilidad política por el aumento de la agresión" en el país.