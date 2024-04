Heridas cuatro personas por un apuñalamiento múltiple en una iglesia de Sídney

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un ataque con cuchillo perpetrado este lunes en una iglesia del sureste de Sídney, según las autoridades, que han confirmado la detención del presunto agresor.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7