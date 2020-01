HRW denuncia que China lleva a cabo un "intenso y brutal ataque al sistema global de los DDHH"

Publicado 15/01/2020 4:47:32 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que el Gobierno de China lleva a cabo "un intenso y brutal ataque al sistema global de los Derechos Humanos".

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, ha alertado de que "décadas de progreso que han permitido a las personas de todo el mundo hablar libremente, vivir sin temor a prisión arbitraria y tortura y disfrutar de otros Derechos Humanos están en riesgo".

La ONG ha acusado al Gobierno de China de haber elaborado "un vasto estado de vigilancia en sus esfuerzos por lograr un control social total". En ese sentido, ha denunciado que gracias a su cada vez mayor "influencia económica y diplomática" Pekín se está defendiendo "de los esfuerzos mundiales extranjeros para que rinda cuentas por su represión".

"Los gobiernos deberían unirse para contrarrestar los ataques de Pekín", ha pedido Roth, quien ha asegurado que el objetivo de China, tras "reprimir durante mucho tiempo a los críticos internos", es "extender esa censura" al resto del mundo, "intimidando y amenazando reiteradamente a otros estados de Naciones Unidas para proteger su imagen y desviar la discusión de sus abusos".

Las palabras de Roth se enmarcan dentro del informe para 2020 que HRW ha elaborado sobre la situación de los Derechos Humanos en casi 100 países. En el texto también se ha criticado cómo Arabia Saudí y Rusia estarían violando "descaradamente" las reglas internacionales en escenarios que viven graves conflictos como Siria o Yemen.

No obstante, HRW no ha tenido sólo palabras críticas para el Gobierno de Xi Jinping, sino también para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha acusado de no estar haciendo lo suficiente para poner freno a esta situación y promover los Derechos Humanos, así como a los nuevos líderes populistas de extrema derecha que demonizan a las minorías o persiguen a periodistas y activistas independientes.

La ONG ha concluido asegurando que China busca "diseñar una sociedad libre de disentimiento", como supuestamente habría demostrado en Hong Kong durante las protestas que se están produciendo desde junio de 2019 y con el "sistema de vigilancia de pesadilla" en las regiones remotas del país en el que se asientan las minorías musulmanas.