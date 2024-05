HRW denuncia que el Ejército de Israel "ejecuta deliberadamente" a palestinos en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz - Archivo

La ONG pide la suspensión del suministro de armas y de la asistencia militar a Israel y el apoyo a la investigación del TPI



MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Ejército de Israel usa fuerza letal "de forma ilegal" y que "ejecuta deliberadamente" a ciudadanos palestinos en Cisjordania tras realizar una investigación de ocho muertes y cuatro incidentes ocurridos entre julio de 2022 y octubre de 2023.

"Las fuerzas de seguridad israelíes no solo están matando ilegalmente a palestinos en Gaza, sino que también han estado matando a palestinos sin base legal en Cisjordania, incluso ejecutando deliberadamente a palestinos que no suponían ninguna amenaza aparente. Estas matanzas se están produciendo a un nivel sin precedentes recientes en un entorno en el que las fuerzas israelíes no tienen por qué temer que su Gobierno les exija responsabilidades", ha declarado el investigador principal sobre crisis y conflictos de HRW, Richard Weir.

La organización, que ha entrevistado a 14 testigos, a seis familiares de víctimas mortales, a personal médico y revisado material audiovisual sobre los incidentes, ha llegado a pedir explicaciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), sin que estas hayan contestado.

En uno de los casos, HRW ha determinado que las fuerzas israelíes durante una operación en Yenín "dispararon repetidamente" y mataron al ciudadano Sidqi Zakarne, que se estaba arrastrando por el suelo tras ser herido. Según los vídeos consultados por la organización, Zakarne no estaba participando en actos violentos ni parecía portar armas, y su familia aseguró que salió desarmado para investigar "ruidos fuertes" cuando se topó con las tropas israelíes.

El pasado 19 de octubre, durante una operación en Tulkarem, las FDI "dispararon y mataron" a un adolescente de 15 años identificado como Taha Mahamid e hirieron a su padre, Ibrahim, cuando se acercó a recuperar el cuerpo de su hijo, y que acabó muriendo cuatro meses después por sus heridas.

En ninguno de los vídeos parecían estar armados y, según los testigos y las imágenes, las tropas israelíes dispararon en un momento en el que no se estaban produciendo enfrentamientos en la zona, y que ninguno de los dos suponían una "amenaza inminente".

Además, ha destacado que el diario israelí 'Haaretz' informó en 2022 que en menos de la mitad de los incidentes que implican la muerte de palestinos se alegaba que las víctimas iban armadas o que se había producido un enfrentamiento previo.

"Los palestinos han corrido el riesgo de morir a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en toda Cisjordania, ya sea al ir o volver del trabajo o en sus propios barrios. Los niños que se dirigían a la escuela han recibido disparos mortales", ha asegurado HRW.

VIOLACIÓN DE LAS LEYES INTERNACIONALES

A pesar de que las FDI no publican las normas sobre el uso de la fuerza que deben usar sus tropas, la ONG ha documentado que el personal de seguridad israelí ha usado la fuerza letal en casos en los que no era necesario hacerlo para proteger sus propias vidas, tal y como recogen los principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, y que incluso han disparado contra civiles que estaban huyendo.

"Las prácticas permisivas y discriminatorias del Gobierno israelí en el uso de la fuerza y la impunidad endémica son una faceta del apartheid y la violencia estructural a la que se enfrentan cada día los palestinos. Las matanzas ilegítimas en Cisjordania continuarán mientras prosiga la represión sistémica de los palestinos por parte de las autoridades israelíes", ha manifestado Weir.

En ese sentido, ha recordado que este tipo de actos constituyen "crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución", y ha pedido a los gobiernos la suspensión del suministro de armas y otros tipos de asistencia militar a Israel, y que adopten medidas para apoyar la rendición de cuentas y la investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Tras ello, ha destacado que las fuerzas de seguridad israelíes mataron en 2023 a 492 palestinos, entre ellos 120 menores de edad, en Cisjordania, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), una cifra que dobla a cualquier otro año desde que se comenzaron a tener registros en 2005.

En 2023, los palestinos mataron a 25 civiles israelíes en Cisjordania, la cifra más alta en 15 años, y a cinco miembros de las fuerzas de seguridad de Israel.

Asimismo, ha informado de que al menos 480 palestinos han muerto en Cisjordania en este tipo de acciones desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, cuando las autoridades israelíes incrementaron sus operaciones en esta región palestina.