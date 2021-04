La 'huelga de los huevos de Pascua' transforma las protestas contra la junta militar birmana

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las protestas que desde hace más de dos meses sacan a las calles de Birmania a miles de personas se han reconvertido este domingo con una 'huelga de los huevos de Pascua', con la que los manifestantes buscan desafiar la represión ejercida por las autoridades y que sumaría ya más de medio millar de fallecidos.

La campaña ha invitado a los manifestantes a colocar huevos con imágenes y mensajes en distintos puntos del país y a compartir las imágenes en redes sociales, tal como han recogido en las últimas horas medios independientes como 'The Irrawaddy' y 'Myanmar Now'.

"Un pollo tiene que salir del huevo para nacer. Nosotros, la población de Birmania, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra la injusticia de la junta", ha declarado un manifestante, Wai Yan, a la agencia de noticias DPA. "Tenemos que luchar contra ellos hasta ganar", ha proclamado.

Los medios locales también han dado cuenta de nuevas protestas en varias ciudades, de nuevo con escenas de tensión entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAAP), han muerto al menos 557 personas desde el golpe de Estado de 1 de febrero y más de 2.600 están detenidas.

Las autoridades emitieron el sábado órdenes de arresto contra más de 20 personas famosas, entre ellas la actriz May Toe Khine, que ha realizado varias publicaciones en contra del golpe. La actriz ha explicado que la televisión ha anunciado la orden contra ella, lamentado que se le persiga por "hacer su trabajo" como civil: "Usar mi plataforma para decir la verdad".

People in Myanmar launched what is being called “Easter Egg Strike” on Sunday, painting and writing anti-military slogans on eggs as a symbol of defiance. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/fEGCfkdBOP