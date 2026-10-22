Los hutíes reivindican ataques al Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y aeropuertos en Arabia Saudí

Archivo - El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, durante un discurso televisado. - Osamah Yahya / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los insurgentes hutíes de Yemen han confirmado este jueves una serie de ataques lanzados en las últimas horas contra importantes objetivos en Arabia Saudí, incluyendo el Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y varios aeropuertos en el país, en el marco del recrudecimiento del conflicto de Yemen.

El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha informado de cuatro operaciones militares "de alto nivel durante las últimas 48 horas" empleando "misiles balísticos y drones".

La primera operación es un ataque contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad, la capital de Arabia Saudí, a lo que ha seguido un golpe al aeropuerto internacional de Dammam, "lo que provocó la interrupción del tráfico aéreo", al igual que otro ataque contra el aeropuerto internacional de Abha.

Otra de las operaciones ha atacado una refinería en Yanbu, una de las principales instalaciones petroleras saudíes que se encuentra a orillas del mar Rojo. "El impacto fue directo, lo que provocó un incendio en el sitio objetivo", ha indicado el portavoz militar.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes afirman que la amenaza del enemigo saudí de atacar a las tribus yemeníes no pasará desapercibida y que, en caso de que se involucre en la ejecución de esta amenaza, las consecuencias serán catastróficas e impredecibles para él, recurriremos a opciones mayores que no deseábamos tomar y le haremos responsable de las repercusiones de ello", ha señalado.

De esta forma ha avisado de que los rebeldes yemeníes "continuarán sus operaciones" contra el territorio saudí. "Están comprometidas a imponer la ecuación de contrarrestar el bloqueo con bloqueo, la escalada con escalada, y atacar las concentraciones pertenecientes al enemigo saudí hasta el cese de la agresión y el fin del bloqueo sobre nuestro país", ha recalcado.

Los hutíes llevan semanas redoblando su campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que a principios de octubre anunció una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios capturados por los rebeldes.